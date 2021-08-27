SON DAKİKA HABERİ: Kabil'de peş peşe patlamalar: ABD Başkanı Biden açıklama yapıyor

Son dakika haberi!

ABD Başkanı Joe Biden, Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen ve DAEŞ'in üstlendiği bombalı saldırılara ilişkin açıklama yapıyor.



Biden'ın açıklamalarından satır başları;



"Saldırıyı DAEŞ'in Horasan grubunun yaptığını düşünüyoruz. Washington'daki komutanlarım en ince detayına kadar bu konuyu incelediler. Sahadaki durum halen gelişmeye devam ediyor. Yaşamlarını feda eden Amerikan askerlerinin hepsi kahraman. Son derece tehlikeli bir görev yapıyorlardı. Tarihte görülmemiş büyüklükte bir tahliye operasyonunun parçasıydılar. Dünyanın en başarılı, en fedakar ve en güçlü ordusunun parçasıydılar. Amerika'nın omurgası diyorum ben onlara. Yüreklerimiz acıyla dolu. Sevdiklerini kaybeden Afganlar da üzüntü içerisinde.

Bu kahramanların ailelerin yaşadıklarını hissedebiliyorum, hissedebiliyoruz. Göğsünüzde bir kara delik varmış gibi. Ancak şunu bilin ki bizim kutsal bir sorumluluğumuz var. Kaybettiğimiz yaşamlar özgürlüğe, güvenliğimize adanmış hayatlardı.

Bu saldırıyı gerçekleştirenler bilsin ki, asla affetmeyeceğiz, asla unutmayacağız. Kendi belirleyeceğimiz yer ve zamanda sizi avlayacağız, bedelini ödeteceğiz.

Afganistan'dan 70 binden fazla kişiyi tahliye ettik. Sürekli bir saldırı tehdidi altında çalıştık. Baştan beri bunu biliyorduk. Sahadaki komutanlarımızla sürekli iletişim halindeydik. Teröristler bizi yolumuzdan alıkoyamazlar. Tahliyeye devam edeceğiz. Bizi korkutamazlar.

Komutanlarıma DAEŞ'in Horasan grubunun liderlerine saldırı planı emri verdim.

Yapacak çok işimiz var ve bunu yapacak beceri ve kapasiteye sahibiz. kararlı duracağız, görevimizi tamamlayacağız ve askerlerimiz çekildikten sonra da Amerikalıları Afganistan'dan çıkarmak için gereken her şeyi yapacağız.

Saldırı emrini veren DAEŞ liderlerinin nerede olduklarını bildiğimizi düşünüyorum.

Taliban'la aramızdaki güven değil karşılıklı çıkarlar meselesi. Taliban ve DAEŞ arasında herhangi bir iş birliği olduğuna dair şüphemiz yok."





Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...