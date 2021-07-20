SON DAKİKA HABERİ: KKTC Cumhurbaşkanı: Anavatan Türkiye’ye dil uzatanlar, tarihi gerçekleri çarpıtmaya devam ediyorlar
SON DAKİKA HABERİ: KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Barış Harekatı ile Anavatan Türkiye’ye dil uzatanlar, tarihi gerçekleri çarpıtmaya devam ediyorlar. Kıbrıs adası etrafında kıta sahanlığımızdaki doğal kaynaklara eşit hak sahibi olarak Türkiye ile birlikte sahip çıkma kararlığı içerisindeyiz" açıklamasını yaptı.
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