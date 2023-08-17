SON DAKİKA HABERİ: Kolombiya'da 6,3 büyüklüğünde deprem

SON DAKİKA HABERİ: Kolombiya'nın Cumaral bölgesinin kuzeyinde 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı, ülkenin başkentinde Bogota'da da hissedilirken, insanlar korkuyla sokağa döküldü.

SON DAKİKA HABERİ: Kolombiya'da 6,3 büyüklüğünde deprem
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Son dakika haberi! Latin Amerika ülkesi Kolombiya 6,3 büyüklüğündeki depremle sarsıldı.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 6,3 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Meta yönetim bölgesine bağlı Cumaral'ın 16 kilometre kuzeyi olduğunu açıkladı.

USGS, yerel saatle 20.04'te meydana gelen depremin derinliğinin 10 kilometre olduğunu duyurdu.

İlk depremden dakikalar sonra bölge sakinleri sokaklara çıkarken, bir artçı sarsıntı daha yaşandı.

SON DAKİKA HABERİ: Kolombiya'da 6,3 büyüklüğünde deprem - 1

Deprem, ülkenin Bogota şehrinde de güçlü şekilde hissedildi. Sarsıntıyla ofis ve restoranlarda yakalanan insanlar korkuyla sokağa döküldü.

SON DAKİKA HABERİ: Kolombiya'da 6,3 büyüklüğünde deprem - 2

Bogota'da yaşayan 43 yaşındaki Adrian Alarcon, "Güçlüydü ve uzun sürdü. Bütün iş arkadaşlarım ayağa kalktı ve 'ne yapacağız?' diye birbirimize baktık." dedi.

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