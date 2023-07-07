Kremlin: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin kısa süre içerisinde görüşebilir

Son dakika haberi! Kremlin sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan arasında bugün gerçekleştirilecek görüşmenin sonuçlarını yakından takip edeceklerini duyurdu.



Erdoğan ve Zelenski'nin baş başa ve heyetler arası görüşmelerde iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra, Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeler, 17 Temmuz'da sona erecek olan Karadeniz tahıl anlaşması ve Karadeniz bölgesinde barış ve istikrarın sağlanması gibi bölgesel ve uluslararası konuları ele alması bekleniyor.



Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yakın zamanda Erdoğan ile bir görüşme gerçekleştirebileceğini, ancak henüz belirli bir tarih belirlenmediğini ifade etti.

Bir yıl önce Türkiye, BM, Rusya ve Ukrayna, Şubat ayında başlayan Rusya-Ukrayna savaşının ardından durdurulan Ukrayna'nın Karadeniz'deki üç limanından tahıl ihracatının yeniden başlatılması için İstanbul'da bir anlaşma imzalamıştı.

