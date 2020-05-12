SON DAKİKA HABERİ: Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov corona virüse yakalandı

Son dakika haberi!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Sözcüsü Dmitriy Peskov corona virüse yakalandı.

Rus Interfax haber ajansının haberine göre Peskov, "Evet, hastayım. Tedavi görüyorum" dedi.

Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, hastanede tedavi gördüğünü belirterek Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir aydan fazla görüşmediklerini söyledi.



Peskov, kamuoyu tarafından son defa 30 Nisan'da Putin'in video konferans yoluyla gerçekleştirdiği bir toplantıda görülmüştü.



Rusya Başbakanı Mihail Mişustin de corona virüse yakalanmıştı.

Ayrıca İnşaat Bakanı Vladimir Yakuşev, Kültür Bakanı Olga Lyubimova ve Rus Parlamentosunun alt kanadı Duma'daki bazı milletvekillerinde Covid-19 tespit edilmişti.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...