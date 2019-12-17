SON DAKİKA HABERİ: Kremlin'den Erdoğan-Putin görüşmesine ilişkin açıklama

SON DAKİKA HABERİ: Kremlin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve mevkidaşı Putin'in görüşmesine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada iki liderin görüşmede Libya'ya askeri destek planını da ele alacakları belirtildi.

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