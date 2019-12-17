SON DAKİKA HABERİ: Kremlin'den Erdoğan-Putin görüşmesine ilişkin açıklama
SON DAKİKA HABERİ: Kremlin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve mevkidaşı Putin'in görüşmesine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada iki liderin görüşmede Libya'ya askeri destek planını da ele alacakları belirtildi.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.