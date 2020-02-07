SON DAKİKA HABERİ: Libya'da Hafter milisleri, Trablus’ta Mitiga Havalimanı’nı hedef aldı, uçuşlar durduruldu

SON DAKİKA HABERİ: Libya'da Hafter milisleri, başkent Trablus’un dünyaya açılan kapısı Mitiga Havalimanı’nı hedef aldı, uçuşlar durduruldu.

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Son dakika haberi! Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milisler, başkent Trablus’taki Mitiga Havalimanı’nı hedef aldı, uçuşlar askıya alındı.

BM nezdindeki meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Ulaştırma Bakanlığının yaptığı açıklamaya göre, Hafter milisleri, Mitiga Havalimanı’nı füzelerle vurdu.

Havalimanındaki uçuşlar geçici süre için durduruldu.

Hafter milisleri, daha önce Mitiga Havalimanı’nı defalarca hedef almış ve başkentin dünyaya açılan tek kapısı, aylarca kapalı kalmıştı. 

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