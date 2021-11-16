SON DAKİKA HABERİ: Libya'da Hafter'den başkanlık seçimleri açıklaması

SON DAKİKA HABERİ: Savaş suçu işlemekle itham edilen Halife Hafter, Libya başkanlık seçimlerinde aday olduğunu duyurdu.

Haberler - Anadolu Ajansı 16.11.2021 - 11:50

SON DAKİKA HABERİ: Libya'da Hafter'den başkanlık seçimleri açıklaması

İlişkili Haberler

ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

Libya Milli Ordusu Doğu Komutanı General Halife Hafter, gelecek ay yapılacak başkanlık seçimlerinde aday olacağını açıkladı.
 
Libya Milli Ordusu Doğu Komutanı General Halife Hafter, gelecek ay yapılacak başkanlık seçimlerinde aday olacağını açıkladı.

Libya Milli Ordusu Doğu Komutanı General Halife Hafter, Libya'da gelecek ay yapılacak Başkanlık seçimlerine adaylığını koyacağını açıklarken, "Seçimler, bizim ülkemizdeki sorunların çözümü için tek yol" ifadelerine yer verdi.

Hafter, Bingazi'deki Yüksek Seçim Kuruluna gelerek adaylığı için gerekli belgeleri teslim etti ve işlemlerini tamamladı.

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...