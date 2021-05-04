SON DAKİKA HABERİ: Meksika'da tren raylarını taşıyan üst geçit çöktü: 15 kişi öldü, 70 kişi yaralandı

Son dakika haberi!

Meksika'da rayları taşıyan üst geçit, trenin geçtiği sırada araçların üzerine çöktü.



Olayda 15 kişi hayatını kaybederken en az 70 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Mexico City Belediye Başkanı Claudia Sheinbaum, 15 kişinin öldüğünü ve bir arabanın enkaz altında kaldığını söyledi.

Sheinbaum Twitter'da, "Maalesef ölü ve yaralı insanlar var. Komuta merkezinin kurulumunu desteklemek için sahadayım" dedi.

Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard'ın Mexico City belediye başkanı iken inşa edilen metro hattında meydana gelen kaza ile ilgili Ebrard, "Bugün metroda olanlar korkunç bir trajedi. Mağdurlarla ve aileleriyle dayanışma halindeyim" şeklinde konuştu.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...