SON DAKİKA HABERİ: Merkel kendisini karantinaya aldı

Son dakika haberi! Almanya Başbakanı Angela Merkel'in yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle kendisini karantinaya aldığı bildirildi.



Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, yaptığı yazılı açıklamada, Angela Merkel'e cuma günü koruyucu amaçla zatürre aşısı yapan doktorun corona virüs testinin pozitif çıktığını, bir saat önce basın toplantısı düzenleyen Angela Merkel'in, toplantının ardından doktorun coronavirüs testinin pozitif çıktığından haberdar olduğunu belirtti.

Seibert, bunun üzerine Merkel'in evinde karantina kararı aldığını ifade etti.

YAKIN ZAMANDA TEST YAPTIRACAK



Angela Merkel'in karantina günlerinde evinden çalışacağını bildiren Seibert, Başbakanın yakın zamanda corona virüs testi yaptıracağını vurguladı.



Almanya Başbakanı Angela Merkel bugünkü basın toplantısında ülke çapında corona virüsün yayılmasına karşı sosyal temasın en az 2 hafta süreyle daha da kısıtlanması gerektiğini açıklamış, aileler ve birlikte yaşayanlar hariç 2 kişiden fazlasının bir araya gelmesinin yasaklandığını duyurmuştu.

