SON DAKİKA HABERİ: MSB: Esed rejimi İdlib'de TIR parkını hedef aldı, 7 sivil yaralandı

SON DAKİKA HABERİ: Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Esed rejimi İdlib'de füzelerle TIR parkını hedef aldı, 7 sivil yaralandı. Saldırıların derhâl sonlandırılması için Rusya Federasyonu tarafına bildirimde bulunuldu" ifadeleri yer aldı.

21.03.2021 - 21:12

SON DAKİKA HABERİ: MSB: Esed rejimi İdlib'de TIR parkını hedef aldı, 7 sivil yaralandı

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