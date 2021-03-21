SON DAKİKA HABERİ: MSB: Esed rejimi İdlib'de TIR parkını hedef aldı, 7 sivil yaralandı
SON DAKİKA HABERİ: Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Esed rejimi İdlib'de füzelerle TIR parkını hedef aldı, 7 sivil yaralandı. Saldırıların derhâl sonlandırılması için Rusya Federasyonu tarafına bildirimde bulunuldu" ifadeleri yer aldı.
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