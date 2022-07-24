SON DAKİKA HABERİ: MSB'den Ukrayna limanlarındaki tahıl sevkiyatına ilişkin açıklama

SON DAKİKA HABERİ: Milli Savunma Bakanlığı, Ukrayna limanlarında bekleyen tahılın sevkiyatına ilişkin açıklamada bulundu. Bakanlık, "Güvenli şekilde dünya ülkelerine ulaştırılması için İstanbul’da teşkil edilen Müşterek Koordinasyon Merkezinde çalışmalar sürüyor" dedi.

Haberler - ntv.com.tr 24.07.2022 - 19:11

SON DAKİKA HABERİ: MSB'den Ukrayna limanlarındaki tahıl sevkiyatına ilişkin açıklama

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