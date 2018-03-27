Son dakika haberi!

Başta İngiltere, AB ve ABD'nin Rus diplomatları sınırdışı etmesine bir destek de NATO'dan geldi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın NATO'daki misyonunda görev alan 7 Rus diplomatın akreditasyonunun iptal edildiğini açıkladı. Ayrıca Rus misyonunda görev alabilecek diplomat sayısı da 30'dan 20'ye indiridi. Stoltenberg, "Rusya'ya bunun bir bedeli olduğu mesajını gönderdik" dedi.

İngiltere'nin Salisbury kentine eski Rus ajanı Sergey Skripal ve kızı Yulia'nın zehirlenmesinin yankıları büyüyor. Olayda Rus yapımı bir zehrin kullanılması ve kurbanın taraf değiştirmiş bir Rus ajanı olması nedeniyle İngiltere, Rusya'yı sorumlu tuttu.

İngiltere Rusya'yı suçladığı olayda ilk olarak 23 Rus diplomatı sınırdışı etti ve konuyu Birleşmiş Milletler, NATO ve Avrupa Birliği'ne taşıdı. Amerika, 60 Rus görevliyi sınırdışı edeceğini ve Seattle'daki Rusya konsolosluğunu da kapatacağını açıkladı. AB ülkeleri de liderler zirvesinde alınan karar neticesinde Rus diplomatları sınırdışı edeceğini duyurmaya başladı.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...