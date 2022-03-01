SON DAKİKA HABERİ: NATO Genel Sekreteri: Rusya savaşı derhal durdurmalı

Haberler - ntv.com.tr 01.03.2022 - 13:40
Son dakika haberi!
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, askeri üste açıklamalarda bulundu.
Stoltenberg, "Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı kesinlikle kabul edilemez" derken, "NATO, Rusya ile çatışma istemiyor, Rusya savaşı derhal durdurmalı" şeklinde konuştu.
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Ukrayna'da çatışmanın tarafı olmayacaklarını, asker göndermeyeceklerini ve Ukrayna hava sahasında uçaklarını uçurmayacaklarını söyledi.
Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...