SON DAKİKA HABERİ: NATO Genel Sekreteri: Rusya savaşı derhal durdurmalı

SON DAKİKA HABERİ: NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı kesinlikle kabul edilemez" derken, "NATO, Rusya ile çatışma istemiyor, Rusya savaşı derhal durdurmalı" ifadelerini kullandı.

Haberler - ntv.com.tr 01.03.2022 - 13:40

SON DAKİKA HABERİ: NATO Genel Sekreteri: Rusya savaşı derhal durdurmalı

İlişkili Haberler

ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

Son dakika haberi! 

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, askeri üste açıklamalarda bulundu. 

Stoltenberg, "Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı kesinlikle kabul edilemez" derken, "NATO, Rusya ile çatışma istemiyor, Rusya savaşı derhal durdurmalı" şeklinde konuştu. 

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Ukrayna'da çatışmanın tarafı olmayacaklarını, asker göndermeyeceklerini ve Ukrayna hava sahasında uçaklarını uçurmayacaklarını söyledi.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...