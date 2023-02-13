NATO: Müttefikimiz Türkiye ile güçlü dayanışma içindeyiz

SON DAKİKA HABERİ: NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO ülkelerinin Türkiye'ye depremler nedeniyle destekte bulunduğunu açıkladı. Stoltenberg, "Müttefikimiz Türkiye ile güçlü dayanışma içindeyiz." dedi.

NATO: Müttefikimiz Türkiye ile güçlü dayanışma içindeyiz

Son dakika haberi! Türkiye iki büyük deprem felaketinin yaralarını sarmaya çalışıyor. İlki 7,7 ikincisi 7,6 büyüklüğündeki deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı. Arama kurtarma çalışmalarının 8. gününde can kaybı 31 bin 643'e yükseldi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, depremler nedeniyle NATO ülkerinin Türkiye'ye destekte bulunmaya devam ettiğini belirterek, "Müttefikimiz Türkiye ile güçlü dayanışma içindeyiz." dedi.

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