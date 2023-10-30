SON DAKİKA HABERİ: Netanyahu, ateşkes ve istifa çağrılarına yanıt verdi

Son dakika haberi! İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Yoav Gallant ve Kabine Bakanı Benny Gantz ile Tel Aviv'deki Kirya askeri üssünde basın toplantısı düzenledi.

Netanyahu, ateşkes çağrılarına ilişkin ABD'deki 11 Eylül saldırılarını hatırlatarak, ABD, 11 Eylül'den sonra ateşkesi nasıl kabul etmediyse İsrail'de 7 Ekim saldırısından sonra ateşkesi kabul etmeyecektir. Ateşkes Hamas'a teslim olmak demektir." diye konuştu.



Hamas'ın canlı kalkan kullanması yüzünden oluşan sivil kayıplar için ülkesinin suçlandığını vurgulayan Netanyahu, Filistinlilere karşı toplu cezalandırma yapıldığı suçlamalarını da reddetti.

"Tek bir sivilin ölmesi gerekmiyor" diyen İsrail Başbakanı, Hamas'ın sivillerin güneydeki güvenli bölgeye gitmelerine izin vermediklerini söyledi.

Sivillerin bölgede olmasına karşın saldırıların devam edeceğini söyleyen Netanyahu, "İstifa etmeyi düşünmüyorum, Hamas'ı ortadan kaldıracağım" ifadelerini kullandı.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...