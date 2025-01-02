SON DAKİKA HABERİ: New York'ta silahlı saldırı: En az 10 yaralı
SON DAKİKA HABERİ: ABD'nin New York şehrindeki bir gece kulübünde silahlı saldırı gerçekleşti. Gece kulübüne ateş açılan saldırıda en az 10 kişi yaralandı.
ABD, henüz yeni yılın ilk gününde yaşanan olayın şokunu atlatamamışken ikinci bir saldırı ile sarsıldı.
New York şehrinde bulunan bir gece kulübünde silahlı saldırı gerçekleşti. Saldırıda en az 10 kişi yaralandı.
ARAÇ KALABALIĞA DALMIŞTI
Yeni yılın ilk gününde ise New Orleans şehrinde bir saldırgan araçla kalabalığa dalarak 15 kişinin ölümüne 35 kişinin ise yaralanmasına neden olmuştu. Saldırgan daha sonra aracından inerek kalabalığa ateş açmıştı
ABD iki ayrı noktada gerçekleşen silahlı saldırılarla yeni yıla girmiş oldu. Saldırıların bağlantılı olup olmadığı soruları gündeme geldi.
Ayrıntılar geliyor...
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