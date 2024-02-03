SON DAKİKA HABERİ: Paris'te bıçaklı saldırı

Paris tren istasyonunda düzenlenen bıçaklı saldırıda 3 kişinin yaralandığı duyuruldu.

SON DAKİKA HABERİ: Paris'te bıçaklı saldırı
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Fransa'nın başkenti Paris'teki Gare de Lyon tren istasyonunda bıçaklı saldırı düzenlendi. AFP'nin aktardığına göre polis saldırıda 3 kişinin yaralandığını bildirdi. Saldırgan ise yakalanarak gözaltına alındı.

Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu ancak hayati tehlikesinin bulunmadığı aktarıldı.

Saldırganının eylemi neden gerçekleştirdiğinin henüz belli olmadığı kaydedildi.

Demiryolu işletmecisi SNCF, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, şüphelinin herhangi bir dini slogan atmadığını belirtti. Saldırganın İtalyan ehliyetinin bulunduğu belirtildi.


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