SON DAKİKA HABERİ: Pompeo: İran ile gerilimi azaltmaya hala bağlıyız

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'dan ilginç bir açıklama geldi.



Pompeo ülkesinin İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'ye yönelik gerçekleştirdiği suikastın ardından, "İran ile gerilimi azaltmaya hala bağlıyız"ifadelerini kullandı.

Süleymani ve Haşdi Şabi yöneticilerine yönelik saldırının meşru olduğunu söyleyen Pompeo, İran'la savaş istemediklerini ancak ABD vatandaşlarının can güvenliği için gerekli adımları atmaktan da geri durmayacaklarını vurguladı.



Bölgedeki ABD varlıklarını güçlendirdiklerini ifade eden ABD Dışişleri Bakanı, Tahran'dan siber saldırı ihtimalini de dikkate aldıklarını belirtti.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.