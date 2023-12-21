SON DAKİKA HABERİ: Prag'da üniversitede silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Son dakika haberi! Çekya'nın başkenti Prag, silahlı saldırıyla sarsıldı.
Prag'da bulunan Charles Üniversitesi Felsefe Fakültesi'nde silahlı saldırı düzenlendi.
Polis, saldırıda ölü ve yaralıların olduğunu, saldırganın ise etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Çevrede geniş güvenlik önlemi alınırken, halka bölgeden uzak durması çağrısı yapıldı.
Görgü tanıkları, saldırganın okulun çatısından polise ateş açtığını belirtti. Çevredekiler tarafından kaydedilen görüntülerde, halkın panikle okulun bulunduğu bölgeden koşarak uzaklaştığı görüldü.
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