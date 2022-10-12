SON DAKİKA HABERİ: Putin'den Türkiye açıklaması: Büyük bir doğalgaz merkezi kurabiliriz

SON DAKİKA HABERİ: Rusya lideri Putin, Avrupa'ya tedarik için Türkiye'de büyük bir doğalgaz merkezi kurabileceklerini söyledi. Putin, "Kuzey Akım sabotajlarının ardında Rusya ve Avrupa'nın ilişkilerini kesmek isteyenler var" dedi.

SON DAKİKA HABERİ: Putin'den Türkiye açıklaması: Büyük bir doğalgaz merkezi kurabiliriz

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den önemli bir Türkiye açıklaması geldi.

Avrupa'daki doğalgaz krizine değinen Putin, çözüm için Türkiye'yi işaret etti.

Kuzey Akım gazını Karadeniz'e yönlendirebileceklerini söyleyen Putin, "Türkiye'de Avrupa için büyük bir doğalgaz merkezi kurabiliriz" açıklamasını yaptı. 

Rus lider "Petrol piyasalarına yönelik hiçbir müdahale, hiçbir rezerv kullanımı enerji sorununu çözemez. Rusya, kışın dahil Avrupa’ya enerji sevkiyatına hazır, top onların sahasında" dedi.

BORU HATTI SABOTAJLARI 

Rus lider ayrıca petrol boru hatlarındaki sabotajların uluslararası bir terörizm olduğunu savunarak, "Kuzey Akım sabotajlarının ardında Rusya ve Avrupa'nın ilişkilerini kesmek isteyenler var" diye konuştu. Kuzey Akım 2'deki bir boru hattının halen çalışır durumda olduğunu söyeleyen Rusya Devlet Başkanı, bu projenin kurtarılabileceğini söyledi.

TAVAN FİYAT UYGULAMASI

'nin Rus petrolüne getirdiği tavan fiyat uygulamasını eleştiren Putin, Moskova'nın tavan fiyat isteyen ülkelere doğalgaz satmayacağını söyledi. Putin, 2025 yılına kadar Rusya'nın doğalgaz ve petrol ihracatında bir azalma beklemediklerini de aktardı. 

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...

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