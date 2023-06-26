SON DAKİKA HABERİ: Putin'den Wagner isyanı sonrası açıklama: "Toplumumuz güçlendi"

SON DAKİKA HABERİ: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, devlet televizyonundan halka seslendi. Wagner'in isyanının ardından ilk kez konuşan ve "Toplumumuz güçlendi" diyen Putin, kan dökülmesini önleyen Wagner'in komutanlarına ve askerlerine de teşekkür etti.

SON DAKİKA HABERİ: Putin'den Wagner isyanı sonrası açıklama: "Toplumumuz güçlendi"
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Son dakika haberi! Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Wagner isyanının bastırılmasının ardından ilk kez konuştu. Devlet televizyonundan halka seslenen Putin, konuşmasında "Toplumumuz güçlendi" dedi.

Putin, kan dökülmesini önleyen Wagner'in komutanlarına ve askerlerine de teşekkür etti.

Putin konuşmasınında devamında "Belarus'a gitmek isteyenlere söz veriyorum, sözümü tutacağım" ifadelerini kullandı.

Wagner isyanı sırasında "vatanseverlikleri" için Ruslara teşekkür eden Putin, Rusya'daki herhangi bir şantaj ve huzursuzluk girişiminin "başarısızlığa mahkum" olduğu konusunda da uyarıda bulundu.

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