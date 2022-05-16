Putin'den NATO'ya gözdağı: Tepkimizi tetikleyecek

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İsveç ve Finlandiya'nın olası NATO üyeliğine ilişkin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den ilk açıklama geldi.

Putin, durumun Rusya’ya doğrudan tehdit yaratmadığını söylese de bu adımın tepkilerini tetikleyecek bir gelişme olduğunu ifade etti.

NATO'nun genişlemesiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Putin, bu genişlemenin tamamen "ABD’nin dış politikası çıkarları doğrultusunda suni olarak yaratılmış bir problem" olduğunu ifade etti.



Putin, genel olarak NATO'nun bir ülkenin dış politikasının aracı olarak agresif bir şekilde kullanılmasının zaten zor olan uluslararası güvenlik ortamını daha da kötüleştirdiğini söyledi.



İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılım kararıyla ilgili olarak da açıklamalarda bulunan Putin, "İsveç ve Finlandiya ile sorunumuz yok. NATO'nun İsveç ve Finlandiya'ya genişlemesinde Rusya’ya doğrudan tehdit yok ancak askeri altyapının bu bölgeye genişletilmesi tepkimizi tetikleyecek. Oluşturulacak tehditlere bakacağız. Buna göre tepki vereceğiz." ifadelerini kullandı.



Bu genişleme politikasına ek olarak, Kuzey Atlantik İttifakının aynı zamanda coğrafi hedefinin ötesine geçtiğini dile getiren Putin, birliğin uluslararası meselelere giderek daha aktif bir şekilde dahil olmaya ve uluslararası durumu kontrol etmeye çalıştığını belirtti. Putin, bütün bunların kendileri açısından ek dikkat gerektirdiğini vurguladı.

KREMLİN'DEN DE AÇIKLAMA GELDİ

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılmalarının bizim güvenliğimize karşı olabilecek tehditlerini yakından inceliyoruz" dedi.

Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılım başvuruları üzerine Rusya'dan sert açıklamalar gelmeye devam ediyor. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov'un bugün yaptığı "İsveç ve Finlandiya'nın NATO girişimleri, sonuçları ağır olacak büyük bir hata" açıklamasının ardından Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov'dan da konuya ilişkin yeni bir açıklama geldi. Peskov, Moskova olarak süreci yakından takip ettiklerini belirterek, "Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılmalarının Avrupa'nın güvenliğini güçlendireceğini ve durumu iyileştireceğini düşünmüyoruz. Daha doğrusu bu bizi ikna etmiyor. Bu ciddi ve bizi endişelendiren bir konu. Finlandiya ve İsveç'in, NATO'ya katılmalarının bizim güvenliğimize karşı olabilecek tehditlerini yakından inceliyoruz" ifadelerini kullandı.

Ukrayna'nın da NATO'ya üye olabileceğini fakat Rusya ile Ukrayna arasında toprak paylaşımı konusunda anlaşmazlıklar olduğunu vurgulayan Peskov, "Bizim Finlandiya ve İsveç ile bir toprak anlaşmazlığımız yok. Ukrayna'da NATO'ya katılabilir ancak bu durumda ittifaka katılan bir devlet ile toprak paylaşımı sorunu yaşanabilir" dedi.