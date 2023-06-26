SON DAKİKA HABERİ: Putin'e isyan eden Prigojin'den açıklama: Wagner'e ne olacak?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, isyan sabahı yaptığı açıklamasında Prigojin'in adını anmadan isyancılar hakkında, "Sırtımızdan bıçaklandık" ve "Vatan hainleri" gibi ifadeler kullanmıştı.

Putin'in aşçısı lakaplı Prigojin, Telegram'dan yaptığı açıklamalarda şu ifaderi kullandı;

Rus askerlerinin kanını dökmemek için geri döndük. Rus havacılığını vurmak zorunda kalmaktan pişmanlık duyuyoruz. Özel askeri operasyon sırasında hata yapanlardan hesap sormak istedik. Bu durum Rusya'daki ciddi güvenlik sorunlarını gösterdi.

Wagner grubu 1 Temmuz itibariyle dağılacak. Rusya Savunma Bakanlığı isyandan önce çıkardığı kararla, savaşçı grupların 1 Temmuz'a kadar ordu bünyesine sözleşmeli asker sıfatıyla katılmasını istemişti.

İSYANI SONLANDIRDI

Ukrayna Savaşı sırasında görünürlüğü iyice artan Wagner grubu ve Prigojin'in geçtiğimiz cuma gecesi isyan yürüyüşü başlattı.

Rusya'nın Ukrayna sınırındaki Rostov kentini kolayca ele geçiren Wagner daha sonra M4 karayolu üzerinden Voronej'e geçti. Prigojin yaptığı paylaşımlarda Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Genelkurmay Başkanı Valeri Vasilyeviç Gerasimov'u devireceklerini söylüyordu.

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun arabuluculuğuyla sonlandı.

Kremlin'den yapılan açıklamada Prigojin'in Belarus'a yerleşeceği ve hakkında başlatılan vatana ihanet suçlamasının ise devam ettirilmeyeceği belirtildi. İsyana katılan Wagner üyeleri hakkında ise daha önce Rusya'ya yaptıkları hizmetlerden dolayı suçlamalar yapılmayacağı aktarıldı.

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