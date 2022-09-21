Putin'in kısmi seferberlik ilanına dünyadan tepkiler

Son dakika haberi! İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallance, Putin'in kısmi seferberlik ilanına ilişkin "Yapmayacağına dair söz verdiği halde seferberlik ilan etmesi Putin'in işgalinin başarsızlığa uğradığının kabulu" yorumunu yaptı.

ABD'nin Ukrayna Büyükelçisi Bridget Brink benzer bir açıklamada bulunarak, "Referandum ve seferberlik zayıflık göstergesi" dedi.

Brink, yaptığı açıklamada ayrıca ABD'nin hiçbir zaman Rusya'nın Ukrayna topraklarındaki hak iddialarını tanımayacağını vurguladı.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte ise kısmi seferberlik ilanının Putin'in yaşadığı paniğin göstergesi olduğunu söyledi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları 210. gününde devam ediyor.

PUTİN'İN KISMİ SEFERBERLİK İLANI



Son dakika gelişmesinin Rusya lideri Putin, ulusa sesleniş konuşmasıyla kısmi askeri seferberlik ilan etti. Putin, Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığını desteklediklerini ifade ederken, Rusya'nın toprak bütünlüğü için 'her türlü silahı kullanmaya hazır olduklarını' söyledi. Rus gönüllülerin Donbas'ta savaşmasının önünü açacaklarını aktaran Putin, Moskova'nın silah üretimine daha fazla harcama yapacağını da belirtti.