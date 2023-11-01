SON DAKİKA HABERİ: Refah Sınır Kapısı açıldı

Refah Sınır Kapısı yabancıların ve ağır yaralıların tahliyesi için açıldı. İlk ambulanslar sınır kapısından geçti.

SON DAKİKA HABERİ: Refah Sınır Kapısı açıldı
Foto: Reuters
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Mısır ve Gazze'yi birbirine bağlayan Refah Sınır Kapısı, Gazze'deki Filistinlilerin dünyaya açılan tek kapısı.

Mısır, Hamas ve İsrail, Refah Sınır Kapısı'nın açılması için anlaştı.

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TSİ 11.00 itibariyle Refah Sınır Kapısı açıldı. Yabancılar ve çifte pasaporta sahip Filistinlilerin yanı sıra ağır yaralılar da Mısır'a tahliye edilecek.

Bölgeden gelen son haberlere göre Ambulanslar Refah Sınır Kapısı'nın açılmasıyla yaralıları nakletmek üzere Mısır'dan Gazze'ye giriş yaptı.

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