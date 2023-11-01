SON DAKİKA HABERİ: Refah Sınır Kapısı açıldı

TSİ 11.00 itibariyle Refah Sınır Kapısı açıldı. Yabancılar ve çifte pasaporta sahip Filistinlilerin yanı sıra ağır yaralılar da Mısır'a tahliye edilecek.

Bölgeden gelen son haberlere göre Ambulanslar Refah Sınır Kapısı'nın açılmasıyla yaralıları nakletmek üzere Mısır'dan Gazze'ye giriş yaptı.

