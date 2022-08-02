SON DAKİKA HABERİ: El-Kaide lideri Zevahiri öldürüldü iddiası

CIA'in Afganistan'da düzenlediği drone saldırısında El-Kaide lideri Eymen El Zevahiri'nin öldürüldüğü iddia edildi.

Haberler - Anadolu Ajansı 02.08.2022 - 00:38 | Son Güncelleme : 02.08.2022 - 01:20

SON DAKİKA HABERİ: El-Kaide lideri Zevahiri öldürüldü iddiası

Son dakika haberi! ABD'nin Afganistan’da bulunan önemli bir El-Kaide hedefine karşı başarılı bir operasyon gerçekleştirdiği belirtildi.

"OPERASYON BAŞARILI, SİVİL KAYIP YOK"

Beyaz Saray’dan üst düzey bir yetkiliye dayandırılarak yapılan açıklamada, "Hafta sonu ABD, Afganistan'daki önemli bir El-Kaide hedefine karşı terörle mücadele operasyonu düzenledi. Operasyon başarılı oldu ve sivil can kaybı olmadı" denildi. 

BIDEN AÇIKLAMA YAPACAK

ABD medyası, operasyondan bilgisi olan kaynaklara dayanarak, operasyonda El-Kaide lideri Eymen El Zevahiri’nin insansız hava aracı saldırısı ile öldürüldüğü iddialarını paylaştı.

ABD Başkanı Joe Biden’ın, yerel saat ile 19.30’da Beyaz Saray’ın balkonundan konuyla ilgili açıklama yapacağı kaydedildi.

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...