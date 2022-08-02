SON DAKİKA HABERİ: El-Kaide lideri Zevahiri öldürüldü iddiası

Son dakika haberi! ABD'nin Afganistan’da bulunan önemli bir El-Kaide hedefine karşı başarılı bir operasyon gerçekleştirdiği belirtildi.

"OPERASYON BAŞARILI, SİVİL KAYIP YOK"



Beyaz Saray’dan üst düzey bir yetkiliye dayandırılarak yapılan açıklamada, "Hafta sonu ABD, Afganistan'daki önemli bir El-Kaide hedefine karşı terörle mücadele operasyonu düzenledi. Operasyon başarılı oldu ve sivil can kaybı olmadı" denildi.

BIDEN AÇIKLAMA YAPACAK



ABD medyası, operasyondan bilgisi olan kaynaklara dayanarak, operasyonda El-Kaide lideri Eymen El Zevahiri’nin insansız hava aracı saldırısı ile öldürüldüğü iddialarını paylaştı.



ABD Başkanı Joe Biden’ın, yerel saat ile 19.30’da Beyaz Saray’ın balkonundan konuyla ilgili açıklama yapacağı kaydedildi.