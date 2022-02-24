SON DAKİKA HABERİ: Zelenski: Putin saldırıya onay verdi

SON DAKİKA HABERİ: Reuters'a göre Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıyı onayladığını belirtti.

Haberler 24.02.2022 - 02:00 | Son Güncelleme : 24.02.2022 - 05:03

SON DAKİKA HABERİ: Zelenski: Putin saldırıya onay verdi

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Son dakika haberi! Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, sosyal medya hesabı üzerinden Rus annelere seslendi.

Zelenski, "Biz barış istiyoruz. Bizim ne sıcak, ne soğuk, ne de hibrit savaşa ihtiyacımız var, Sizin başkanınız, bir başka ülkeye doğru bir adım attı ve bu adım, Avrupa kıtasında büyük bir savaşın başlangıcı olabilir" dedi.

Rus mevkidaşı Vladimir Putin'in görüşme talebini reddettiğini belirten Ukrayna Devlet Başkanı, Putin'in Ukrayna'ya karşı saldırıyı onayladığını ileri sürdü.

Zelenski, ayrılıkçı bölgelere bombardıman yaptıklarınıysa yalanladı.

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