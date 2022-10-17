SON DAKİKA HABERİ: Rus savaş uçağı şehre düştü

Son dakika haberi! Rusya'nın Yeysk kentinde "Su-34" tipi savaş uçağının eğitim uçuşu esnasında yerleşim bölgesine düştüğü bildirildi.



Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Su-34" tipi savaş uçağının, Rusya Güney Askeri Bölgesindeki havaalanından eğitim uçuşu için kalktığı kaydedildi.

Uçuş esnasında motorlardan birinin alevlendiği ve uçağın Krasnodar bölgesinde bulunan Yeysk kentinde evlerin arasına düştüğü kaydedilen açıklamada, kaza yerinde yangın çıktığı bilgisi paylaşıldı.



Olay yerine itfaiye ekiplerinin sevk edildiği belirtilen açıklamada, pilotların fırlatma koltuğunu kullanarak kurtulduğu ifade edildi.

Açıklamada, ölü ve yaralı olup olmadığına dair bilgi verilmedi.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Krasnodar Valisi, Acil Durumlar Bakanı ile Sağlık Bakanı'na Yevsk kentine gitmeleri ve gerekli desteği sağlamaları için talimat verdiği bildirildi.

AVCI BORBARDIMAN UÇAĞI

Suhoy Su-34, Rus yapımı çift kişilik avcı bombardıman uçağı. Su-27 Flanker esas alınarak geliştirilen bu uçak, gece ve gündüz, yer ve hava hedeflerine nükleer silahlar da dahil olmak üzere yüksek hassasiyetli saldırılarda kullanılması amacıyla geliştirilmiştir.