SON DAKİKA HABERİ: Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve Savunma Bakanı Şoygu yarın Türkiye'ye geliyor
SON DAKİKA HABERİ: Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve Savunma Bakanı Şoygu yarın Türkiye'ye geliyor. Rus bakanlar Türk mevkidaşları Mevlüt Çavuşoğlu ve Hulusi Akar ile görüşecek. Görüşme İstanbul'da gerçekleşecek.
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