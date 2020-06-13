SON DAKİKA HABERİ: Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve Savunma Bakanı Şoygu yarın Türkiye'ye geliyor

SON DAKİKA HABERİ: Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve Savunma Bakanı Şoygu yarın Türkiye'ye geliyor. Rus bakanlar Türk mevkidaşları Mevlüt Çavuşoğlu ve Hulusi Akar ile görüşecek. Görüşme İstanbul'da gerçekleşecek.

13.06.2020 - 17:14

SON DAKİKA HABERİ: Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve Savunma Bakanı Şoygu yarın Türkiye'ye geliyor

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