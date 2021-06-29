SON DAKİKA HABERİ: Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov yarın Türkiye'ye geliyor

ntv.com.tr 29.06.2021 - 09:36
Son dakika haberi!
Dışişleri Bakanlığı, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un yarın Türkiye'yi ziyaret edeceğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Sayın Bakanımızın davetine icabetle 30 Haziran 2021 tarihinde ülkemizi ziyaret edecektir. Antalya’da yapılacak görüşmelerde Türk-Rus ikili ilişkilerinin yanı sıra bölgesel konular ele alınacaktır" denildi.
Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...