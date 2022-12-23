SON DAKİKA HABERİ: Rusya: Gazprom doğalgaz merkezi için Türkiye'deki yetkililerle görüşüyor

SON DAKİKA HABERİ: Rus hükümetinden Türkiye'de kurulması planlanan doğalgaz merkezine ilişkin açıklama geldi. Rusya, Gazprom yetkililerinin merkezin kurulması için Türk yetkililerle görüştüğünü söyledi. Rusya ayrıca merkezin fiyat mekanizması için gerekli araçları sunabileceğini belirtti.

SON DAKİKA HABERİ: Rusya: Gazprom doğalgaz merkezi için Türkiye'deki yetkililerle görüşüyor

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Rus doğalgazının Türkiye'de kurulacak merkez üzerinden dağıtılması için iki ülke arasındaki görüşmeler sürüyor.

Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak konuya ilişkin yeni gelişmeleri aktardı. Novak, Gazprom ve Türkiye'dei yetkililer arasında görüşmelerin yapıldığını belirtti.

Rusya Başbakan Yardımcısıi "Türkiye'de doğalgaz merkezi oluşturulması konusunda kararın 2023'te alınması bekleniyor. Türkiye'deki doğalgaz merkezi, fiyat mekanizması için gerekli araçları da sunabilir" diye konuştu.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...

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