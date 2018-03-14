Son dakika haberi... Rusya, İngiltere'ye karşılık vereceğini duyurdu

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Rusya ve İngiltere arasındaki ajan suikasti krizi derinleşiyor. İngiltere Rusya için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağırdı. İngilizler ayrıca 23 Rus diplomatı da sınır dışı edeceğini duyurdu.

Moskova'dan bu karara yanıt gecikmedi. Rusya'dan, İngiltere'nin sınır dışı kararına karşılık verileceği açıklaması geldi. Rus haber ajansı RIA'ya konuşan üst düzey bir yetkili Moskova'nın istediği zaman 23'ten fazla İngiliz diplomatı sınır dışı edebileceğinğ belirtti.

Eski Rus ajanı Sergey Skripal ile kızı geçen hafta zehirlenerek hayatlarını kaybetmişti.



Yapılan incelemede olay yerine yakın "Zizzi" adlı bir restoranda sinir sistemini etkileyen kimyasal maddenin kalıntılarına ulaşıldığını duyurulmuştu.



2006'DA TAKAS EDİLMİŞTİ



Rus mahkemesi, İngiltere için casusluk yaptığı suçlamasıyla 2006 yılında Sergey Skripal'e 13 yıl hapis cezası vermişti.



Skripal, 2010 yılında ABD’nin tutukladığı 10 Rus ajanı ile Avusturya'nın başkenti Viyana'da takas edilen 4 casus arasında yer almıştı.



Daha sonra İngiltere’ye gelen Skripal’in, Salisbury’de düşük profilli bir yaşam sürmeye başladığı belirtiliyor.



Rusya, Skripal’in 1990’lı yıllardan itibaren bilgi sızdırdığı İngiliz dış istihbarat servisi MI6’e, Rusya’nın Avrupa’daki casuslarının kimliklerini de ifşa ettiğini öne sürmüştü.

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