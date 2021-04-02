SON DAKİKA HABERİ: Rusya - Ukrayna gerilimi gittikçe artıyor

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Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim her geçen gün artarak devam ediyor. Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimde Kremlin'den yeni bir açıklama geldi. Rusya hedefine NATO'yu alarak Ukrayna'ya NATO askeri konuşlandırılmasının gerilimi daha da tırmandıracağı uyarısında bulundu.

KREMLİN'DEN UYARI



Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'yı ABD ve NATO'nun askeri olarak desteklemesi halinde Rusya'nın kendi güvenliğini sağlamak için ilave tedbirler alacağını söyledi.



Peskov, gazetecilerin Ukrayna’nın Donbas’taki durumun gerilmesi halinde ABD ve NATO’dan askeri destek istemesiyle ilgili soruları cevaplandırdı.



Peskov, "Rusya sınırı yakınında böyle bir senaryonun gelişmesi gerginliğin daha da artmasına neden olacaktır. Elbette bu, Rusya tarafının kendi güvenliğini sağlaması için ilave tedbirler almasını gerektirir. Rusya gerekli bütün önlemleri alacaktır." ifadelerini kullandı.



Rusya’nın düşman olduğu konusunu gündeme getirmenin kabul edilemez ve uygunsuz olduğuna işaret eden Peskov, "Rusya hiç kimseyi tehdit etmez ve hiçbir zaman tehdit etmedi. Aslında bizim tutumumuz buna dayanmaktadır." dedi.



Peskov, Ukrayna’nın doğusundaki temas hattındaki gergin durumu "çok korkutucu" şeklinde nitelendirerek, Ukrayna silahlı kuvvetlerinin çok defa provokasyon gerçekleştirdiğini öne sürdü.



WASHİNGTON'UN KİEV'E DESTEK SAĞLAMA SÖZÜ

Ukrayna Savunma Bakanlığı, Donbas’ta durumun kötüleşmesi halinde Washington’un Kiev’e destek sağlama sözü verdiğini duyurmuştu.



Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi de Ukrayna ile sınırları olan NATO üyesi ülkelerin, savaşa hazırlık durumunu güçlendirmesi gerektiğini bildirmişti.



NATO geçtiğimiz gün, Rus askeri yığınağından endişe duyulduğunu açıklamıştı. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Ukrayna'nın doğusunda Ukrayna ordusu ile Rusya destekli ayrılıkçı güçler arasındaki temas hattında gerilimin son derece yüksek olduğunu söyledi. Temas hattında çok sayıda provokasyonun yaşandığını belirtti.



Amerika Birleşik Devletleri savunma Bakanı Lloyd Austin de dün Ukraynalı mevkidaşı Andrii Taran ile bir telefon görüşmesi yaptı. Austin, Ukrayna'nın doğusunda artan Rus saldırganlığını ve provokatif eylemleri kınadı.

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