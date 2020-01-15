SON DAKİKA HABERİ: Rusya'da hükümet istifa ediyor

Son dakika haberi!

Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev hükümetin istifa edeceğini açıkladı. Medvedev'in açıklamaları, Putin'in anayasadaki değişiklik planlarını kamuoyuna duyurmasından hemen sonra geldi.

2012 yılından beri ülkenin başbakanlık koltuğunda bulunan 54 yaşındaki Medvedev, "Rusya Federasyonu'nun hükümeti olarak cumhurbaşkanına ihtiyati kararları alması için ihtiyaç duyulan fırsatı sağlamalıyız. Bu bağlamda Rusya Federasyonu'nun mevcut hükümeti olarak istifa ediyor" açıklamasını yaptı.

Dmitriy Medvedev'in, Vladimir Putin tarafından Güvenlik Konseyi'nin başkan yardımcılığı görevine atanacağı belirtildi.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...