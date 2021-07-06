SON DAKİKA HABERİ: Rusya'da yolcu uçağıyla bağlantı kesildi

06.07.2021 - 08:51 | Son Güncelleme : 06.07.2021 - 09:50
Son dakika haberi!
Rusya’nın Kamçatka bölgesinde AN-26 tipi bir yolcu uçağıyla bağlantı kesildi.
Rus haber ajanslarının Rusya’nın Acil Durumlar Bakanlığının bölgedeki basın servisine dayanarak verdiği haberde, Kamçatka bölgesinde Petropavlovsk-Kamçatki kentinden Palana kentine yolcu taşıyan AN-26 tipi bir uçağıyla planlanan zamanda iletişim kurulamadığı belirtildi.
Uçakta 22 yolcu ve 6 kişilik mürettebatın bulunduğu ifade edilen haberde, helikopter ve uçaklarla bölgede arama-kurtarma çalışmalarının başlatıldığı kaydedildi.
Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...