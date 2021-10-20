SON DAKİKA HABERİ: Rusya'dan corona kararı: 1 hafta ücretli Covid-19 izni

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkede yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınının yeni dalgasında en yüksek seviyeye ulaşıldığını belirterek, 30 Ekim-7 Kasım'da çalışanların maaşlarının ödenmesi şartıyla ülke genelinde tatil ilan edildiğini bildirdi.

Putin, Covid-19 salgını ve alınacak önlemlerle ilgili olarak Bakanlar Kurulu ve yetkililer ile çevrim içi toplantı yaptı.



Salgın durumunun ülkede oldukça zorlaştığına dikkati çeken Putin, pek çok bölgede salgının hızının ciddi anlamda arttığını, Kovid-19’a karşı aşılama hızının ise düşük olduğunu ifade etti.

Putin, bu şartlarda gelişen duruma karşılık önlem alınması gerektiğinin altını çizerek, "Bizim görevimiz en fazla şekilde vatandaşların hayatını ve sağlığını korumaktır. Bunun için salgının hızını durdurmak önemli. Bu yüzden ilave olarak rezervleri ve yoğun yük halinde olan sağlık sisteminin imkanlarını mobilize etmek gerekiyor." diye konuştu.



İlk olarak test sayısının artırılmasının ve uygulanmasının geliştirilmesini isteyen Putin, bölgelerde tabloyla ilgili azaltma veya üzerinde oynama yapılmaması gerektiğini vurguladı.



VATANDAŞLARA "KENDİLERİNİ İZOLE ETME TEDBİRİNİ İHMAL ETMEME" ÇAĞRISI



Putin, hastalanan vatandaşların dışarı çıkmamasını isteyerek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Halihazırda yeni dalganın zirvesini şimdi aşağı indirmek özellikle önemlidir. Bu bağlamda mevcut durumu göz önünde bulundurarak, 30 Ekim'den 7 Kasım'a kadar çalışanlar için ücretlerin korunması şartıyla ülke genelinde tatil ilan edilmesi teklifini destekliyorum"



Bölge yönetimlerinin, söz konusu tatil kararını bölgelerindeki salgın durumunun yoğunluğuna göre 23 Ekim’den itibaren alabileceğini bildiren Putin, vatandaşlara "kendilerini izole etme tedbirini ihmal etmeme" çağrısında bulundu.

Rusya'da geçtiğimiz gün 34 bin 325 yeni corona virüs vakası kaydedilirken, bin 28 kişi ise virüs nedeniyle hayatını kaybetti.