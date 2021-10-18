SON DAKİKA HABERİ: Rusya'dan NATO açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, NATO’nun Moskova’daki Askeri İrtibat Misyonu ile Enformasyon Bürosu’nun faaliyetlerini önümüzdeki aydan itibaren durdurma kararı aldığını açıkladı.

Lavrov, NATO ittifakının sekiz Rus vatandaşını sınır dışı etmesine yanıt olarak önümüzdeki aydan itibaren ittifak misyonlarının faaliyetlerini askıya alacağını söyledi.

Rus haber ajanslarının bildirdiğine göre Lavrov, NATO'nun Moskova'daki askeri misyon personelinin 1 Kasım'dan itibaren akreditasyonlarının elinden alınacağını ve NATO'nun gerekirse Brüksel'deki büyükelçiliği aracılığıyla Rusya ile etkileşime geçebileceğini söyledi.

