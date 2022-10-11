SON DAKİKA HABERİ: Rusya'dan Ukrayna'da Batı'yı engellemek için önlem alacak
SON DAKİKA HABERİ: Rusya, Batı ülkelerinin Ukrayna'daki savaşa karışmasını engellemek istiyor. Dışişleri Bakan Yardımcısı, ABD ve NATO ile doğrudan çatışmanın Moskova'nın yararına olmadığını söyleyerek, "Batı'nın Ukrayna'daki çatışmaya giderek daha fazla dahil olmasına karşı gerekli önlemleri alacak"larını belirtti.
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