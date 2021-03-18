SON DAKİKA HABERİ: Rusya'dan Biden'a 'katil' yanıtı

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Önceki gün ABD istihbaratının hazırladığı raporda, Rusya'nın 3 Kasım 2020'de yapılan başkanlık seçimlerine "dezenformasyon yoluyla" etki etmeye çalıştığı savunulmuştu.

ABD Başkanı Joe Biden da raporla ilgili açıklamalarda bulunarak Rusya Devlet Başkanı Putin'in katil" olduğunu ve ABD seçimlerine müdahale ettiği için "bedel ödeyeceğini" söylemişti.

Rusya, Joe Biden'ın açıklamalarına cevap verdi. Kremlin yönetimi, Joe Biden'ın Moskova ile bağları düzeltmeye hiç istemediğini gösterdiğini ve Rusya'nın bunu hesaba katacağını söyledi.

'WASHİNGTON İLE İLİŞKİLERİ ANALİZ EDECEĞİZ'

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, Joe Biden'ın açıklamalarını "çok kötü" ve emsali olmayan olarak nitelendirirken, Rusya'nın Washington ile ilişkilere yaklaşımını analiz edeceğini söyledi.

Geçtiğimiz gün ABD Başkanı Joe Biden ABC News'e verdiği röportajda, Rusya devlet başkanının bir katil olduğuna inanıp inanmadığı sorusuna "inanıyorum" demişti.



Biden ayrıca Putin'i ruhsuz olarak nitelendirmiş ve Rusya'nın seçime karıştığı iddialarıyle ilgili de "bedelini ödeyecek" ifadelerini kullanmıştı.

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