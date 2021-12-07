SON DAKİKA HABERİ: Rusya'nın başkenti Moskova'da silahlı saldırı

Rusya'nın başkenti Moskova'da silahlı saldırı meydana geldi.

Şehir yetkilileri, bir müşteri hizmetleri tesisine silahlı kişinin ateş açarak iki kişiyi öldürdüğünü ve üç kişiyi de yaraladığını söyledi.

Moskova Belediye Başkanı Sergei Sobyanin Twitter'da bir şüphelinin gözaltına alındığını söyledi.

Belediye başkanı, “Doktorlar yaralılara yardım etmek için ellerinden geleni yapıyorlar” dedi.



Devlet haber ajansı Tass, bir kolluk kuvveti kaynağına atıfta bulunarak, saldırıyı gerçekleştiren kişinin tesiste zorunlu olan yüz maskesi takmasını isteyen bir güvenlik görevlisiyle tartıştıktan sonra silahını çıkardığını ve ateş etmeye başladığını bildirdi.



Tass ayrıca, olaya tanık olan tanıkların, yaralananlar arasında 10-11 yaşlarında bir kızın da bulunduğunu aktardı.