SON DAKİKA HABERİ: Rusya'nın Yekaterinburg kentinde bıçaklı saldırı: 3 ölü
SON DAKİKA HABERİ: Reuters'ın TASS haber ajansına dayandırdığı haberine göre Rusya'nın Yekaterinburg kentinde bıçaklı saldırı meydana geldi. Olayda 3 kişi öldü. Polis zanlının gözaltına alındığını bildirdi.
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17.05.2021 - 10:39| Son Güncelleme : 17.05.2021 - 10:57
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