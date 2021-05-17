SON DAKİKA HABERİ: Rusya'nın Yekaterinburg kentinde bıçaklı saldırı: 3 ölü

SON DAKİKA HABERİ: Reuters'ın TASS haber ajansına dayandırdığı haberine göre Rusya'nın Yekaterinburg kentinde bıçaklı saldırı meydana geldi. Olayda 3 kişi öldü. Polis zanlının gözaltına alındığını bildirdi.

17.05.2021 - 10:39 | Son Güncelleme : 17.05.2021 - 10:57

SON DAKİKA HABERİ: Rusya'nın Yekaterinburg kentinde bıçaklı saldırı: 3 ölü

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