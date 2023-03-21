SON DAKİKA HABERİ: Şili'de 5,6 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi! Şili'de 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Şili Üniversitesi Ulusal Sismoloji Merkezi'ne göre, merkez üssü ülkenin Melipilla kenti olan 5,6 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 14.38'de meydana geldi.



Deprem yerin 57 kilometre derinliğinde gerçekleşti.



Deprem nedeniyle can veya mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.



Dünyada sismik hareketlerin en fazla görüldüğü ülkelerden biri olan Şili, "Ateş Çemberi" olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alıyor.