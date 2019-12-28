SON DAKİKA HABERİ: Somali'de bombalı saldırı: 2'si Türk 80'den fazla ölü

SON DAKİKA HABERİ: Somali'de bombalı araçla düzenlenen saldırıda 80'den fazla kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Somali Büyükelçisi, "2 vatandaşımızı kaybettiğimizi teyit ettik" açıklamasını yaptı.

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Somali Büyükelçisi Mehmet Yılmaz NTV'ye konuştu: 2 vatandaşımızı kaybettiğimizi teyit ettik

Somali Büyükelçisi Mehmet Yılmaz NTV'ye konuştu: 2 vatandaşımızı kaybettiğimizi teyit ettik

Somali'nin başkenti Mogadişu'da bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda en az 80 kişi hayatını kaybetti.

NTV'nin ulaştığı Türkiye'nin Somali Büyükelçisi Mehmet Yılmaz, "2 vatandaşımızı kaybettiğimizi teyit ettik" dedi. 

Saldırı, maliye bakanlığına ait vergi kontrol noktasında düzenlendi.

Bomba yüklü araç infilak etti. En az 80 kişi hayatını kaybetti. Onlarca kişi de yaralandı.

Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hükümet sözcüsü ölü sayısının artabileceğini söylüyor.

Saldırının sorumluluğunu ise henüz üstlenen olmadı.

Ancak El Kaide bağlantılı Eş-Şebab terör örgütünün ülkede sık sık saldırı düzenlediği biliniyor.

DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Mogadişu’da meydana gelen hain terör saldırısında hayatını kaybeden iki vatandaşımıza ve diğer masum Somalili kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Kardeş Somali’nin daima yanında olacağız. Teröre karşı mücadelemiz kararlılıkla devam edecek" açıklamasında bulundu.

TÜRK VATANDAŞLARI DA ÖLDÜ

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