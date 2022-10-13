SON DAKİKA HABERİ: Stoltenberg'den Ukrayna açıklaması: NATO desteğini sürdürecek

SON DAKİKA HABERİ: NATO Genel Sekteteri Stoltenberg, Ukrayna Rusya savaşına ilişkin paktın çatışma tarafı olmadığını belirterek, "Ukrayna'ya desteği sürdüreceğiz" dedi.

SON DAKİKA HABERİ: Stoltenberg'den Ukrayna açıklaması: NATO desteğini sürdürecek

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NATO Genel Sektereteri Jens Stoltenberg gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Stoltenberg, Rusya Ukrayna savaşında Kiev yönetimini desteklemeye devam edeceklerini söyledi. 

Jens Stoltenberg, NATO'nun rutin nükleer planlama toplantısını gerçekleştirdiğini aktararak, "Rusya'nın gözümüzü korkutmasına izin vermeyeceğiz. Rusya nükleer silah kullanırsa bunun ağır sonuçları olacak" dedi. 

NATO Genel Sekreteri, "Sivillere yönelik her türlü kasıtlı saldırının savaş suçu olduğunu" aktardı.

NATO'NUN ASKERİ YATIRIMLARI

Stoltenberg NATO'nun mühimmat ve ekipman stoklarını artırma kararı aldıklarını ifade ederek, "Kritik altyapı unsurlarımıozın artırılmasını görüştük" şeklinde konuştu. 

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...

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