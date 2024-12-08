SON DAKİKA HABERİ: Suriye Milli Ordusu'nun Münbiç operasyonu başladı
SON DAKİKA HABERİ: Suriye Milli Ordusu (SMO) terör örgütü PKK/YPG’nin kontrolündeki Münbiç’e yönelik operasyon başlattı. Güvenlik kaynakları, Münbiç’in yüzde 80’inin kontrol altına alındığını bildirdi. Kaynaklar, “Münbiç’in YPG/PKK’nın elinden alınması için hem havadan hem de karadan müdahaleler sürdürülmektedir.” açıklamasında bulundu.
14.00 - SMO, MÜNBİÇ KENT MERKEZİNDEBölgeden gelen son görüntülerde, SMO güçlerinin Münbiç merkezinde olduğu görülüyor
13.40 - OPERASYON SAHASINDAN İLK GÖRÜNTÜ
SMO’nun gerçekleştirdiği operasyondan sahadan ilk görüntüler de geldi.
Özgürlük Şafağı Operasyonu’nda Münbiç’te Ureyme ve Um Dadat, terör örgütünün elinden alındı.
Bölgeden gelen ilk fotoğraflarda, SMO güçlerinin bu iki noktaya yönelik operasyon gerçekleştirdiği görülüyor.
13.20 - "MÜNBİÇ'İN YÜZDE 80'İ KONTROL ALTINA ALINDI"
Münbiç merkezinden gelen ilk görüntülerde kutlama yapanlar olduğu görülüyor.
Güvenlik kaynakları, Münbiç’in yüzde 80’i kontrol alındığını bildirdi.
Kaynaklar, terör örgütü unsurlarının bölgeden temizlendiğini belirterek, “Münbiç’in YPG/PKK’nın elinden alınması için hem havadan hem de karadan müdahaleler sürdürülmektedir.” açıklamasını yaptı.
13.05 - MÜNBİÇ OPERASYONU BAŞLADI
Terör örgütü PKK/YPG’nin kontrolü altındaki Münbiç’e yönelik operasyon başlatıldı.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Suriye Milli Ordusu (SMO) güçleri, terör örgütünün elindeki Münbiç’e yönelik harekat gerçekleştiriyor.
Anadolu Ajansı Münbiç’te iki noktanın kurtarıldığını bildirdi. Ajans, Münbiç’teki Ureyme beldesi ile Um Dadat Köyü’nün SMO güçleri tarafından terör örgütünün elinden alındığını bildirdi.
MÜNBİÇ NEDEN ÖNEMLİ?
Terör örgütü PKK/YPG, Münbiç ilçesini, Mayıs-Ağustos 2016 döneminde ABD’nin desteğiyle başlattığı saldırı sonucu ele geçirmişti.
ABD, Türkiye’ye, ilçenin terör örgütü DAEŞ’ten temizlenmesinin ardından PKK/YPG’lilerin ilçeyi terk edeceği sözünü vermiş ancak bunu yerine getirmemişti.
Rusya da Ekim 2019’da Türkiye ile Barış Pınarı Harekatı sırasında vardığı mutabakatla terör örgütünü Münbiç’ten çıkarmayı taahhüt edip teröristlerin buradan ayrıldığını bildirmiş ancak örgüt buradan çıkmamıştı.
PKK/YPG’nin Suriye-Irak sınırından başlayarak Suriye’nin batısında ucu Akdeniz’e ulaşacak terör koridoru açma planında Münbiç bölgesi merkezi öneme sahipti.
Türkiye, Ağustos 2016’daki Fırat Kalkanı Harekatı’yla Afrin-Tel Rıfat ile Münbiç arasında doğrudan bağlantı kurulma hazırlıklarına darbe indirmişti.
MÜNBİÇ NEREDE?
Münbiç, Suriye’nin Halep kentine bağlı.
Fırat Nehri’nin batısında yer alan ilçe 2016 yılından bu yana terör örgütü PKK/YPG’nin kontrolünde bulunuyor.
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