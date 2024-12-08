SON DAKİKA HABERİ: Suriye Milli Ordusu'nun Münbiç operasyonu başladı

Terör örgütü PKK/YPG’nin kontrolü altındaki Münbiç’e yönelik operasyon başlatıldı.



Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Suriye Milli Ordusu (SMO) güçleri, terör örgütünün elindeki Münbiç’e yönelik harekat gerçekleştiriyor.

Anadolu Ajansı Münbiç’te iki noktanın kurtarıldığını bildirdi. Ajans, Münbiç’teki Ureyme beldesi ile Um Dadat Köyü’nün SMO güçleri tarafından terör örgütünün elinden alındığını bildirdi.

MÜNBİÇ NEDEN ÖNEMLİ?



Terör örgütü PKK/YPG, Münbiç ilçesini, Mayıs-Ağustos 2016 döneminde ABD’nin desteğiyle başlattığı saldırı sonucu ele geçirmişti.



ABD, Türkiye’ye, ilçenin terör örgütü DAEŞ’ten temizlenmesinin ardından PKK/YPG’lilerin ilçeyi terk edeceği sözünü vermiş ancak bunu yerine getirmemişti.



Rusya da Ekim 2019’da Türkiye ile Barış Pınarı Harekatı sırasında vardığı mutabakatla terör örgütünü Münbiç’ten çıkarmayı taahhüt edip teröristlerin buradan ayrıldığını bildirmiş ancak örgüt buradan çıkmamıştı.



PKK/YPG’nin Suriye-Irak sınırından başlayarak Suriye’nin batısında ucu Akdeniz’e ulaşacak terör koridoru açma planında Münbiç bölgesi merkezi öneme sahipti.



Türkiye, Ağustos 2016’daki Fırat Kalkanı Harekatı’yla Afrin-Tel Rıfat ile Münbiç arasında doğrudan bağlantı kurulma hazırlıklarına darbe indirmişti.