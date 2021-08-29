SON DAKİKA HABERİ: Taliban, ABD ve ortaklarına güvenli çıkış sözü verdi

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ABD, Taliban'ın 31 Ağustos sonrası için güvenli çıkış sözü verdiğini açıkladı.

Amerikan CBS televizyonuna konuşan ABD Güvenlik Danışman Jake Sullivan, 1 Eylül'den itibaren Afganistan'da "Elçilik varlığımız olmayacak" diye konuştu.



Taliban'ın 31 Ağustos sonrasında ülkeden ayrılmak isteyen Amerikan vatandaşlarına, güvenli geçiş sağlayacağını kendilerine bildirdiğini söyledi.



Sullivan, Kabil Havalimanı'nda Perşembe günü gerçekleşen bombalı saldırılara misilleme olarak DAEŞ Horasan'a karşı hava saldırıları ve "başka operasyonların" değerlendirildiğini belirtti.



ABD ulusal güvenlik danışmanı, "Afganistan'daki terör gruplarının ülke dışında saldırı gerçekleştirme kapasitesi yok. Afganistan'da terörle mücadele için ülkede askeri varlığımız bulunması gerekmez" diye konuştu.