Tayland'da çocuk bakım evine silahlı saldırı: En az 31 ölü

SON DAKİKA HABERİ: Tayland polisi,ülkenin kuzeydoğusundaki  bir çocuk bakım merkezine düzenlenen silahlı saldırıda 31'den fazla kişinin öldüğünü duyurdu. Saldırganın kendisini, eşini ve çocuğunu da öldürdüğü açıklandı.

Tayland'da çocuk bakım evine silahlı saldırı: En az 31 ölü

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Son dakika haberi! Tayland'ın kuzeydoğusundaki bir çocuk yuvasına düzenlenen toplu silahlı saldırıda en az 31 kişinin öldüğü duyuruldu.

Polis Sözcüsü  Achayon Kraithong, silahlı adamın öğleden sonra erken saatlerde Nongbua Lamphu kasabasının merkezinde ateş açtığını söyledi.

Kraithong, kurbanların hem çocukları hem de yetişkinleri içerdiğini belirterek, saldırganın eski bir polis memuru olduğunu sözlerine ekledi.

Bir hükümet sözcüsü, başbakanın tüm kurumları harekete geçmeleri konusunda uyardığını söyledi.

Tayland medyası saldırganın kendisini, çocuğunu ve eşini öldürdüğünü duyurdu.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...

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