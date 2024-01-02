SON DAKİKA HABERİ: Tokyo'daki Haneda Havalimanı'nda uçak alev aldı

SON DAKİKA HABERİ: Japonya'nın başkenti Tokyo'da bulunan Haneda Havalimanı'nda hareket halindeki bir uçak alev aldı. Japan Airlines Sözcüsü uçaktaki 300'den fazla yolcunun tahliye edildiğini açıkladı.

SON DAKİKA HABERİ: Tokyo'daki Haneda Havalimanı'nda uçak alev aldı
Kaynak: Japon medyası
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Son dakika haberi! 

Japonya'da dün yaşanan deprem felaketinin ardından bir uçak alev aldı.

Tokyo'daki Haneda Havalimanı'nda Japan Airlines'a ait bir uçak iniş esnasında yanmaya başladı.

Havayollarından yapılan açıklamada uçağın içerisindeki 300'den fazla yolcunun tahliye edildiği aktarıldı. 

Yolcu uçağının iniş esnasında başka bir uçakla çarpıştığı ifade edildi. Sahil güvenlik uçağındaki 5 mürettebatın kayıp olduğu aktarıldı. 

Haneda Havalimanı'ndaki tüm pistler kapatıldı. 

UÇAĞIN PATLAMA ANI KAMERADA

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