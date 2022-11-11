Son dakika haberi! Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu'nın (USGS) bildirdiğine göre, Büyük Okyanus'ta yaklaşık 169 adadan oluşan bir ülke olan Tonga'nın Neiafu şehrinde 7,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Yerin 10 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.

Tonga'da 7,1 büyüklüğünde deprem yaşandı.

Amerikan Samoası da dahil olmak üzere, merkez üssüne 300 km mesafedeki bölgelerde tehlikeli tsunami dalgaları oluşabileceği bildirildi.



Olayda can kaybı ya da yaralanan olup olmadığı henüz bilinmiyor.