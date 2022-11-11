 Tonga'da 7,1 büyüklüğünde deprem - Son Dakika Dünya Haberleri | NTV Haber

Tonga'da 7,1 büyüklüğünde deprem

SON DAKİKA HABERİ: Tonga'nın Neiafu şehrinde meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.  Tsunami uyarısı Amerikan Samoası için de yapıldı.

Tonga'da 7,1 büyüklüğünde deprem

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Son dakika haberi! Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu'nın (USGS) bildirdiğine göre, Büyük Okyanus'ta yaklaşık 169 adadan oluşan bir ülke olan Tonga'nın Neiafu şehrinde 7,1 büyüklüğünde bir meydana geldi.

Yerin 10 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.

Tonga'da 7,1 büyüklüğünde deprem - 1 Tonga'da 7,1 büyüklüğünde deprem yaşandı.

Amerikan Samoası da dahil olmak üzere, merkez üssüne 300 km mesafedeki bölgelerde tehlikeli tsunami dalgaları oluşabileceği bildirildi.

Olayda can kaybı ya da yaralanan olup olmadığı henüz bilinmiyor. 

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